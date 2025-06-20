В поликлинике Балашихи открыта запись к врачу-отоларингологу

В Балашихе в поликлинике № 11, которая расположена по адресу: микрорайон Кучино, улица Юннатов, дом номер 2 открылась запись к врачу-отоларингологу (ЛОР), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Записаться к узкопрофильному специалисту можно несколькими способами: по телефону кол-центра — 122, через информационный терминал в поликлинике, через портал Госуслуг, а также с помощью чат-бота Дениса.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что одним из важнейших показателей улучшения качества в сфере здравоохранения является привлечение новых специалистов.

«Для этого мы проводим большую работу по поддержке врачей — помимо областных и федеральных мер, мы выплачиваем около 300 тысяч подъёмных для новых специалистов. Комплексная работа позволила привлечь в наши медицинские учреждения уже более 200 врачей только в прошлом, 2024, году», — сказал Сергей Юров.

Ранее сообщалось, что в поликлинике № 13 приступил к работе новый врач-терапевт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.