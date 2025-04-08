В поликлиниках Мытищ прошел день здоровья

Взрослые прошли первый этап диспансеризации, дети после осмотра у терапевта, ЛОРа и офтальмолога приняли участие в веселой и познавательной игровой программе «Знатоки здорового образа жизни».

«Праздник мы отметили в формате Дня семейного здоровья: такие ежемесячные профилактические акции третий год проводятся на базе детской поликлиники № 4. Практически всех юных участников сегодняшнего праздника мы знаем с рождения. Когда на свет появляется новый человек, информация об этом передается в детскую поликлинику. За первый месяц жизни для наблюдения за здоровьем развитием ребенка семью дважды посещает врач-педиатр и трижды-участковая медицинская сестра: всего пять плановых визитов. Это большая помощь молодым мамам в решение многочисленных проблем, связанных с уходом за младенцем. Затем мама и малыш приходят в поликлинику к своему участковому врачу на осмотр, первое скрининговое обследование и вакцинацию. Детки, которые были на выхаживании в роддомах, попадают к нам несколько позже и находятся особом контроле: по медицинским показаниям может быть назначен дополнительный патронаж. Здоровая нация начинается со здоровья детей!» — рассказала заведующая детской поликлиникой № 4 Мытищинской больницы, заслуженный работник здравоохранения Московской области Оксана Мелентьева.

Она отметила, что 80% поликлинической работы — это профилактика. В этом году Всемирный день здоровья проводится под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего». В зоне особого внимания находится здоровье детей и их родителей, в том числе тех, кто еще только планирует рождение ребенка. Памятная медицинская дата — повод напомнить о том, что забота о здоровье будущего малыша начинается задолго до его рождения, на этапе планирования семьи и подготовки к зачатию.

Следующий День семейного здоровья пройдет 19 апреля в поликлинике № 6. Это прекрасная возможность проверить свое здоровье без предварительной записи: достаточно прийти в поликлинику с паспортом и полисом ОМС Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.