В поликлиниках и мобильных пунктах: в Москве идет вакцинация от гриппа

С 5 сентября москвичи старше 18 лет могут бесплатно вакцинироваться от гриппа

С начала сентября в московских поликлиниках и мобильных пунктах у станций метро, железной дороги и МЦК жители могут бесплатно сделать прививки от гриппа, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сначала пациент проходит в зону заполнения документов, где с помощью администратора подтверждает согласие на вакцинацию и обработку персональных данных. Далее нужно пройти в специально оборудованный автомобиль — здесь мы проводим термометрию, врач собирает необходимый анамнез», — рассказала фельдшер городской поликлиники № 218 Анжелика Янкуржиева.

Прививка от гриппа не только формирует у человека иммунитет, но и прерывает передачу инфекции в коллективах и людных местах.

Высокому риску развития тяжелых форм болезни и осложнений особенно подвержены дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердца и легких.