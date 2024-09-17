В поликлиниках и мобильных пунктах: в Москве идет вакцинация от гриппа
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С начала сентября в московских поликлиниках и мобильных пунктах у станций метро, железной дороги и МЦК жители могут бесплатно сделать прививки от гриппа, сообщает «Вечерняя Москва».
«Сначала пациент проходит в зону заполнения документов, где с помощью администратора подтверждает согласие на вакцинацию и обработку персональных данных. Далее нужно пройти в специально оборудованный автомобиль — здесь мы проводим термометрию, врач собирает необходимый анамнез», — рассказала фельдшер городской поликлиники № 218 Анжелика Янкуржиева.
Прививка от гриппа не только формирует у человека иммунитет, но и прерывает передачу инфекции в коллективах и людных местах.
Высокому риску развития тяжелых форм болезни и осложнений особенно подвержены дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердца и легких.