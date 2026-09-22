В Подольске врачи выходили двойню, родившуюся на 31-й неделе

Врачи Подольского родильного дома спасли двух девочек, родившихся на 31-й неделе беременности после экстренной госпитализации матери в Серпухове. Малышки с низкой массой тела прошли лечение в реанимации и готовятся к выписке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Севастополя ехала поездом к родственникам в Серпухов, когда на 31-й неделе беременности у нее начались преждевременные роды. С вокзала пациентку экстренно доставили в Серпуховский родильный дом, где УЗИ показало многоплодную беременность.

Из-за раннего срока женщину перевели в Подольский родильный дом, где работают реанимация новорожденных и отделение для выхаживания недоношенных детей. Девочки родились естественным путем с массой 1440 и 1465 граммов. Из-за дыхательной недостаточности их сразу поместили в реанимацию.

В первую неделю неонатологи и реаниматологи поддерживали дыхание младенцев аппаратами неинвазивной вентиляции легких, а питательные вещества, глюкозу и электролиты вводили внутривенно. После стабилизации состояния девочек перевели в отделение для выхаживания, где они начали набирать вес и учиться самостоятельно сосать.

«Выхаживание таких детей — это высокотехнологичный процесс. Наша цель — не просто спасти, а подарить ребенку полноценное будущее», — объяснила заведующая отделением Татьяна Дорофеева.

Жизни малышек больше ничего не угрожает. В ближайшее время мать с двойняшками выпишут домой под наблюдение участковых педиатров.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.