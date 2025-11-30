В Подольске в 2026 году планируют выпускать более 3 млн доз вакцины для профилактики менингита

На производственном комплексе «Петровакс Фарм» в Подольске в текущем году завершается процесс трансфера технологии производства четырехвалентной конъюгированной полисахаридной вакцины для профилактики менингококковой инфекции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Производство препарата в России будет локализовано по полному циклу, включая производство субстанции.

Осенью запущено производство валидационных серий вакцины для профилактики менингококковой инфекции. В 2026 году после регистрации вакцины современный производственный комплекс сможет выпускать более 3 млн доз в год. Этот объем позволит полностью покрыть потребности отечественного рынка в вакцине и ее последующего экспорта. Проект стал частью соглашения о сотрудничестве между Правительством Московской области и «Петровакс Фарм», направленным на развитие предпринимательства и инновационных технологий. «Петровакс» инвестировал в проект более 3 млрд рублей.

Одним из важных достижений года в компании считают старт производства полностью локализованного препарата Фабагал® (агалсидаза бета) для лечения редкого заболевания — болезни Фабри. Это первый в стране пример трансфера технологии производства орфанного препарата по полному циклу, начиная с биосинтеза субстанции на основе клеточной линии. Проект реализован в партнерстве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В настоящее время 70 российских пациентов получают отечественный препарат.

Также совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи реализуется проект по трансферу технологии производства полного цикла оригинального препарата Арейма®, который был зарегистрирован в России в 2024 году. Это первый в стране иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки, который характеризуется высокой летальностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.