В Подольске школьники посетили женскую консультацию роддома

Учащиеся химико-биологического 10-го класса гимназии №7 Подольска 13 апреля побывали на экскурсии в женской консультации Подольского родильного дома. Будущим медикам показали профильные кабинеты и рассказали о работе учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию для старшеклассников провела заведующая женской консультацией Анна Князюк. Школьники посетили кабинеты психолога, УЗИ и КТГ, физиотерапевтический и процедурный кабинеты, а также дневной стационар. Им показали рабочее место акушера-гинеколога и кабинет ЭКГ, где проводится диагностика работы сердца.

Специалисты продемонстрировали фотографии внутриутробного развития новорожденных и рассказали об обследованиях, которые проходят женщины, в том числе будущие мамы. Программа включала лекцию и видеоролик о деятельности медучреждения и значении семейных ценностей.

«Я планирую стать врачом, поэтому стараюсь как можно больше узнать о разных направлениях. Пока рассматриваю для себя либо УЗИ-диагностику, либо стоматологию», — поделилась ученица Ксения Андропова.

В администрации отметили, что подобные профориентационные встречи будут проводить на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.