В Подольске шестиклассникам рассказали о вреде запрещенных веществ

Профилактическое занятие для учеников школы №21 прошло 13 апреля в молодежном центре «Территория будущего» в Подольске. Шестиклассникам показали социальный ролик и разъяснили последствия употребления запрещенных веществ для здоровья и закона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отдельно специалисты разобрали правовые аспекты. Подросткам рассказали, какая ответственность предусмотрена за употребление и распространение запрещенных средств, а также как зависимость разрушает отношения с близкими, мешает учебе и карьере, приводит к финансовым трудностям и потере контроля над собой.

Ведущие привели примеры из реальной жизни, чтобы шестиклассники лучше осознали возможные последствия. В завершение встречи каждый получил памятку с телефонами доверия и рекомендациями, как сказать «нет» в сложной ситуации. Занятие помогло подросткам сформировать собственную позицию и научиться принимать взвешенные решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.