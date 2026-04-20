В Подольске работает команда экстренной помощи для малышей

Реанимационно-консультативная бригада Подольского роддома приходит на помощь в первые часы после рождения ребенка, когда счет идет на минуты. В ее составе — врач-реаниматолог, медицинская сестра и водитель, который не просто управляет транспортом, а обеспечивает максимально бережную и безопасную доставку маленького пациента, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Их автомобиль — это фактически полноценная реанимация на колесах. Внутри есть все необходимое: кювез с системой обогрева, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудование для введения жизненно важных препаратов. Даже на неровной дороге ребенок остается в стабильном положении благодаря специальной амортизированной платформе.

Команда помогает не только в Подольске. При необходимости специалисты выезжают в Ступино, Серпухов и другие муниципалитеты, где требуется их помощь. Вся деятельность координируется Московским областным перинатальным центром в Балашихе — это позволяет действовать быстро, четко и максимально эффективно.

Иногда бригада транспортирует малыша в специализированный центр, где ему могут провести сложную операцию. А если перевозка невозможна, врачи остаются рядом и делают все, чтобы стабилизировать состояние на месте.Чаще всего речь идет о серьезных врожденных патологиях — например, пороках сердца или заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда счет действительно идет на минуты. И именно в такие моменты бригада становится связующим звеном между роддомом и высокотехнологичной медицинской помощью.

«Важно, что в нашем округе есть такие специалисты и такие возможности. Потому что забота о жизни начинается с первых ее мгновений. Искренне благодарю каждого, кто выполняет эту работу — тихо, без лишних слов, но с огромной ответственностью и профессионализмом», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.