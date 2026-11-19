В Подольске проведут диспансеризацию и вакцинацию против гриппа

Поликлиники Подольской областной клинической больницы 21 ноября с 8:00 до 12:00 проведут Единый день диспансеризации. Пациенты смогут бесплатно проверить здоровье и привиться против гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 21 ноября, во всех поликлиниках Подольской областной клинической больницы, кроме отделения на Бородинской, 22. Прием продлится с 8:00 до 12:00 без предварительной записи.

Первый этап диспансеризации включает анкетирование для выявления рисков для здоровья, измерение роста, веса, объема талии, расчет индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления. Пациентам также доступны клинический анализ крови, электрокардиограмма, флюорография и консультация терапевта. Кроме того, можно пройти вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.

«Диспансеризация в субботу — прекрасный и, важно добавить, бесплатный шанс проверить здоровье для тех, кто занят по работе в будние дни и не имеет времени дойти до поликлиники», — рассказала заместитель главного врача больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Ивановна Бульбас.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Врачи рекомендуют проходить все исследования натощак.

Пациенты с признаками ОРВИ могут без записи обращаться за назначением лечения и оформлением листка временной нетрудоспособности в кабинеты неотложной помощи с отдельным входом — фильтр-боксы. Они работают во всех поликлинических отделениях больницы, кроме поликлиники на Бородинской, 22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.