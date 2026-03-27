В Подольске пройдет бесплатный скрининг на онкологические заболевания полости рта

2 апреля в преддверии Всемирного дня стоматологического здоровья жители Подольска смогут пройти профилактическое обследование для выявления патологий слизистой оболочки полости рта. Прием пройдет по адресу: Революционный проспект, дом 29/7, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Своевременная диагностика позволяет обнаружить заболевание на начальной стадии и является ключевым фактором для успешного лечения. Особое внимание к состоянию полости рта помогает предотвратить серьезные последствия для всего организма. Врачи-стоматологи напоминают: многие заболевания, включая онкологические, длительное время протекают бессимптомно, поэтому регулярный скрининг крайне важен даже при отсутствии жалоб.

Акция направлена на повышение осведомленности граждан о значимости профилактики. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Предварительная запись осуществляется по телефону: +7 (495) 492-90-06.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.