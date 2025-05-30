В Подольске планируют начать выпускать вакцину от менингококка в 2026 году

В Подольске будут выпускать вакцину от менингококка. Препарат подарит миллионам людей защиту от опасной инфекции. Инвестиции составят 3 млрд рублей, будет создано 70 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первое в России производство полного цикла, включая субстанцию, запустит биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» уже в 2026 году. Соглашение об этом подписано с правительством Московской области на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Планируемый объем производства составит до 3 млн доз в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности всей страны и выйти на внешний рынок. Кроме того, лекарство будет на 20% доступнее зарубежного аналога.

«Компания „Петровакс Фарм“ работает на территории округа с 2008 года и зарекомендовала себя как надежный производитель современных биофармацевтических препаратов. В настоящее время завод выпускает лекарства и вакцины для терапии онкологических, инфекционных и редких заболеваний. Новый проект станет логичным продолжением масштабного развития предприятия и его вклада в систему здравоохранения страны. Будем в свою очередь оказывать всю необходимую поддержку», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.