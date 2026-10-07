В Подольске отметили День беременных лекциями и мастер-классами

Подольский родильный дом совместно с Дворцом культуры «Октябрь» 5 октября провел третий День открытых дверей, приуроченный ко Всероссийскому дню беременных. Мероприятие объединило будущих мам, многодетные семьи, их близких и друзей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участницы посетили лекции и мастер-классы по подготовке к родам, уходу за новорожденным, грудному вскармливанию и здоровому питанию. Они слушали народные колыбельные и учились пеленать малышей. В консультационных зонах женщины могли задать вопросы акушерам-гинекологам, неонатологам и анестезиологам-реаниматологам.

Для детей на третьем этаже организовали зону с аквагримом, раскрасками, игрушками и воздушными шариками. Гостей также ждали конкурсы, фотосессии для беременных и розыгрыши призов.

Первый заместитель председателя совета депутатов округа Евгений Патрушев вручил благодарственные письма совета депутатов городского округа Подольск многодетным матерям Людмиле Корольковой, Екатерине Курбатовой и Ане Коробовой. Их отметили за личный вклад в укрепление института семьи, рост рождаемости и защиту семейных ценностей.

Среди почетных гостей были депутат Мособлдумы Виктор Щукин, депутат совета депутатов и директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот, главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников, представители администрации округа и Подольского благочиния.

Коренная подольчанка Анна Пургина пришла с семимесячной дочерью Верой. Анна сама родилась в Подольском роддоме и позднее родила здесь дочь. В детстве она посещала художественный кружок в ДК «Октябрь» и планирует привести туда Веру на творческие занятия.

«В прошлый раз я была на этом мероприятии, будучи беременной, а сегодня решила прийти снова: очень здорово, что здесь можно пообщаться с врачами, поучаствовать в мастер-классах. Это очень полезное и нужное событие», — поделилась Анна.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

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