В Подольске отметили День беременных лекциями и мастер-классами
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Подольский родильный дом совместно с Дворцом культуры «Октябрь» 5 октября провел третий День открытых дверей, приуроченный ко Всероссийскому дню беременных. Мероприятие объединило будущих мам, многодетные семьи, их близких и друзей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участницы посетили лекции и мастер-классы по подготовке к родам, уходу за новорожденным, грудному вскармливанию и здоровому питанию. Они слушали народные колыбельные и учились пеленать малышей. В консультационных зонах женщины могли задать вопросы акушерам-гинекологам, неонатологам и анестезиологам-реаниматологам.
Для детей на третьем этаже организовали зону с аквагримом, раскрасками, игрушками и воздушными шариками. Гостей также ждали конкурсы, фотосессии для беременных и розыгрыши призов.
Первый заместитель председателя совета депутатов округа Евгений Патрушев вручил благодарственные письма совета депутатов городского округа Подольск многодетным матерям Людмиле Корольковой, Екатерине Курбатовой и Ане Коробовой. Их отметили за личный вклад в укрепление института семьи, рост рождаемости и защиту семейных ценностей.
Среди почетных гостей были депутат Мособлдумы Виктор Щукин, депутат совета депутатов и директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот, главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников, представители администрации округа и Подольского благочиния.
Коренная подольчанка Анна Пургина пришла с семимесячной дочерью Верой. Анна сама родилась в Подольском роддоме и позднее родила здесь дочь. В детстве она посещала художественный кружок в ДК «Октябрь» и планирует привести туда Веру на творческие занятия.
«В прошлый раз я была на этом мероприятии, будучи беременной, а сегодня решила прийти снова: очень здорово, что здесь можно пообщаться с врачами, поучаствовать в мастер-классах. Это очень полезное и нужное событие», — поделилась Анна.
Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.
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