В Подольске откроют детский инфекционный центр мощностью до 100 коек

В Подольске появится детский инфекционный центр мощностью до 100 коек, сообщили в местной администрации.

Власти округа следят, чтобы стационары и поликлиники были укомплектованы современным медицинским оборудованием и высококвалифицированными кадрами. В этом помогают программы губернатора Андрея Воробьёва, а также региональные и муниципальные меры поддержки.

«Готовы поддерживать наших медработников всеми силами. Тем более, что планируем расширение существующих отделений. В Романцеве откроем детский инфекционный центр мощностью до 100 коек. Окажем содействие в ремонте, проработаем вопрос с транспортной доступностью», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

С текущего года ввели для врачей, фельдшеров и медсестёр новую единовременную выплату при трудоустройстве. Её получили уже 20 человек. Кроме этого, специалистам выделяют служебное жильё либо компенсируют затраты в размере 20 тысяч рублей за коммерческий наём квартир.

Подольская детская больница стала центром оказания специализированной медицинской помощи маленьким пациентам не только округа, но и всего юга и юго-запада Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

30.01.2024

