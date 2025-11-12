В Подольске офтальмологи провели порядка 5 тыс операций с начала года

В Подольской областной клинической больнице работает команда из 28 опытных офтальмологов. С начала года они провели порядка 5 тыс. операций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Офтальмологические кабинеты работают в поликлиниках и в круглосуточном стационарном офтальмологическом отделении на Кирова, 38. Также хирургическое офтальмологическое отделение с дневным стационаром есть на базе консультативно-диагностического центра обособленного структурного подразделения № 4 в поселке Кузнечики.

Диагностические и операционные блоки оснащены современным оборудованием. В том числе витреоретинальным и хирургическими комбайнами, лазером для лечения глаукомы, оптическим томографом, биометром, аппаратом для ультразвукового сканирования глаз и современными операционными микроскопами, благодаря чему лечение эффективно и безопасно.

«К сожалению, количество страдающих теми или иными глазными болезнями растет год от года. Поэтому очень важно регулярно проверять зрение. Глазное давление можно проверить в ходе первого этапа диспансеризации, а более глубокую диагностику проведет офтальмолог», — сказал заведующий офтальмологическим отделением в поселке Кузнечики, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров.

Благодаря высокому уровню квалификации медицинского персонала и современной технической базе офтальмологическая служба ПОКБ входит в число лучших в Московской области.

Заболевания глаза и придаточного аппарата занимают пятую строчку в структуре общей заболеваемости после болезней органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы и органов пищеварения. При этом более 20% офтальмологических диагнозов выявляются у детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.