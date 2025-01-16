В Подольске начнут работать два кабинета маммографии в 2025 году

В Подольске в 2025 году планируется открытие двух новых кабинетов маммографии. Всего в 2024 году 2 074 женщины прошли исследование грудных желез по самозаписи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Пациенткам, у которых обнаружили отклонения, назначили углубленную диагностику.

На маммографию могут записаться женщины старше 40 лет, прикрепленные к одной из поликлиник округа и делавшие такое исследование более двух лет назад.

Маммографы есть в поликлинических подразделениях Подольской областной клинической больницы по адресам: ул. Кирова, 27, ул. Батырева, 7, ул. Бородинская, 22, Парковый проезд, 9 корп. 1, Больничный проезд, 1 и в стационаре на ул. Кирова, 38.

В 2025 году планируется открытие двух кабинетов маммографии в ОСП № 3 на ул. Литейной, 40 и в ОСП № 5 на пр. 50 лет Октября, 21.

Самозапись доступна по телефону 122 и на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.