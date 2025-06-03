В Подольске начали проводить до 60 исследований в день на новом рентген-аппарате

В Подольске в ОСП № 1 Подольской областной клинической больницы на Кирова, 27, в новом рентген-кабинете начали делать до 60 исследований в день. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новое оборудование отечественного производства установили при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Уже в ближайшее время в кабинете начнут принимать пациентов в две смены», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Цифровой аппарат «Дуограф Р-500» предназначен для всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии. Доза облучения при проведении исследований минимальна, а качество получаемого изображения на высоком уровне.

Цифровой формат готовых снимков обеспечит специалистам удаленный доступ к результатам в любое время. Таким образом, у жителей округа станет больше возможностей получить качественные медицинские услуги с помощью телемедицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.