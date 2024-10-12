В Подольске начали делать прививки от гриппа в двух торговых центрах

В Подольске сделать прививку о гриппа можно во всех поликлинических подразделениях в часы работы поликлиник, в МФЦ и недавно открыли пункты в двух торговых центрах «Остров сокровищ» и «Глобус», сообщили в пресс-службе местной администрации.

В торговом центре «Остров сокровищ» вакцинируют во вторник и четверг с 10:00 до 14:00, субботу с 9:00 до 13:00. В «Глобусе» в среду с 10:00 до 16:00, в пятницу с 14:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 16:00.

В многофункциональном центре на ул. Кирова, д. 39 принимают с понедельника по четверг, в субботу с 9:00 до 15:00, на ул. Заводской, д. 7 в понедельник, четверг, субботу с 9:00 до 15:00.

Грипп часто недооценивают, считая обычной острой респираторной вирусной инфекцией, и потому беспечно относятся к вероятности заболеть им. В отличие от других ОРВИ очень заразен, молниеносно распространяется, протекает тяжелее и вызывает наибольшее число осложнений.

Вакцинация — эффективный способ избежать заболевания.

Также необходимо соблюдать простые правила для профилактики гриппа и ОРВИ: чаще мыть руки с мылом, соблюдать безопасное расстояние, носить медицинскую маску.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.