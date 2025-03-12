В подмосковных больницах начали работу стационары кратковременного пребывания

В больницах Московской области начали работу стационары кратковременно пребывания. В них оказывается хирургическая помощь и проводятся малотравматичные операции, которые не требуют длительного пребывания пациента в стационаре. После лечения пациент остается в палате, где за его состоянием наблюдают специалисты в течение нескольких часов. При стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Медицинская помощь в стационарах кратковременного пребывания оказывается как взрослым, так и детям по различным профилям, в том числе хирургии, офтальмологии, кардиологии, акушерству и гинекологии и другим. Благодаря новому формату, пациенту не нужно долго находиться в стационаре, что позволяет не выпадать из жизненного ритма. Стационары кратковременного пребывания работают на базе 16 больниц региона», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стационары кратковременного пребывания работают на базе 16 больниц, в том числе Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.