сегодня в 14:51

В подмосковные больницы в 2025 году поступило 117 новых аппаратов УЗИ

В 2025 году медицинские организации Московской области получили 117 аппаратов ультразвуковой диагностики на сумму более 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Больницы Подмосковья продолжают оснащать современным медицинским оборудованием в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что новые аппараты УЗИ позволяют врачам выявлять широкий спектр патологий, включая сердечно-сосудистые, эндокринологические, онкологические и гинекологические заболевания. Современная техника обеспечивает более точную диагностику и помогает подобрать эффективное лечение.

В прошлом году 117 аппаратов УЗИ были поставлены в 34 медицинские организации области, среди которых Видновская, Подольская детская, Можайская, Одинцовская, Химкинская, Ногинская и другие больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.