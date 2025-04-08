В подмосковном онкодиспансере вышел ежеквартальный выпуск газеты

В современном мире информация играет ключевую роль, особенно когда речь идет о здоровье и медицинских инновациях. Именно поэтому Московский областной онкологический диспансер представляет новый ежеквартальный выпуск газеты «Вестник онкодиспансера». Это издание предназначено для врачей, пациентов и всех, кто интересуется последними достижениями в области онкологии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Новый выпуск «Вестника онкодиспансера» предлагает читателям полезную информацию, которая поможет лучше понять современные методы диагностики и лечения рака. Кроме того, газета способствует укреплению доверия между пациентами и медицинским учреждением, показывая открытость диспансера к диалогу и стремление быть полезным обществу. С другими новостями Вы можете ознакомиться на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте», — сказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Выход нового выпуска «Вестника онкодиспансера» — это значимое событие, как для специалистов в области медицины, так и для всех заинтересованных в теме здоровья людей. Газета продолжает свою миссию по просвещению общественности, предоставляя актуальную информацию об онкологических заболеваниях и современных подходах к их лечению и выпускается с декабря 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.