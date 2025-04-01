В подмосковном онкодиспансере возобновились микрохирургические операции

В мире онкологии каждый шаг на пути к восстановлению здоровья пациента — это результат слаженной работы высококвалифицированных специалистов и применения передовых медицинских технологий. Одним из таких значимых достижений является возобновление операций по реконструктивно-пластической хирургии в Московском областном онкологическом диспансере, направленных на лечение опухолей головы и шеи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реконструктивно-пластическая хирургия играет ключевую роль в лечении онкологических заболеваний головы и шеи. Эти операции не только помогают удалить злокачественные образования, но и восстанавливают эстетические и функциональные аспекты пораженных участков. Это особенно важно для пациентов, поскольку зона головы и шеи напрямую связана с такими жизненно важными функциями, как дыхание, питание и речь, а также с внешним обликом человека», — рассказала и. о. заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 Наталья Мищенко.

Возобновление операций по реконструктивно-пластической хирургии при лечении опухолей головы и шеи в Московском областном онкологическом диспансере — это значительный шаг вперед в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Благодаря современным технологиям, профессионализму врачей и комплексному подходу к лечению пациенты получают шанс не только победить болезнь, но и вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.