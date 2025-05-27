В подмосковном онкодиспансере внедрили новый метод обезболивания после операций

Современная медицина не стоит на месте, новые методы лечения и реабилитации становятся доступными для пациентов по всему миру. Одним из таких инновационных подходов является использование межфасциальных блокад мышц во время операции и после. В Московском областном онкологическом диспансере начали активно внедрять этот метод, что значительно улучшает качество жизни пациентов в постоперационный период. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Межфасциальные блокады — это современный метод обезболивания, который заключается во введении анестетика между фасциями мышц, при помощи ультразвука Фасции представляют собой тонкие пленки соединительной ткани, которые окружают мышцы и другие структуры организма. Блокада проводится с целью прерывания передачи болевых импульсов, что позволяет эффективно контролировать боль и снижать потребность в системных анальгетиках. Одним из главных преимуществ межфасциальных блокад является их способность эффективно уменьшать болевой синдром. Это особенно важно для пациентов, перенесших сложные хирургические вмешательства. Более того, эффективный контроль острой боли сохраняет иммунную систему, как за счет снижения уровня послеоперационного стресса, так и уменьшения необходимости в назначении обезболивающих средств», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Александр Головин.

В Московском областном онкологическом диспансере внедрение межфасциальных блокад стало частью комплексного подхода к лечению и реабилитации пациентов после операций. Специалисты диспансера прошли специальное обучение и освоили передовые техники выполнения блокад под руководством ведущих экспертов в области анестезиологии. Введение межфасциальных блокад в практику диспансера стало важным шагом на пути повышения качества медицинской помощи пациентам после операций. Этот метод открывает новые горизонты в управлении болью и реабилитации, делая процесс восстановления более комфортным и эффективным. Благодаря таким инновациям медицина становится более гуманной и ориентированной на нужды каждого пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.