В подмосковном Королеве нет дефицита льготных лекарств

В одной из точек выдачи льготных препаратов города действительно есть очередь, но ситуация временная. Люди вынуждены долго ждать отпуска лекарств потому, что из пяти таких аптек сейчас работают только три.

Оставшиеся два пункта снова начнут функционировать с 12 августа. В данный момент прорабатывается возможность выделения помещения под открытие круглосуточной аптеки, чтобы местным жителям было удобнее покупать препараты. Сами лекарства на складах находятся в достаточном количестве.

Ранее в соцсетях появилась фотография из аптеки в Королеве, в которой выдают льготные лекарства. На снимке запечатлена большая очередь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они откроются в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений – как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.