В подмосковном институте акушерства и гинекологии назначен новый руководитель

В апреле 2024 года к выполнению обязанностей приступил новый руководитель отделения новорожденных Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского Марика Шакая, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы ожидаем, что с приходом на работу в областной НИИ акушерства и гинекологии такого опытного специалиста произойдет расширение возможностей обучения врачей-неонатологов и внедрения передовых научных разработок института в ежедневную практику врачей», — сказал директор института Роман Шмаков.

До прихода на работу в МОНИИАГ кандидат медицинских наук Марика Шакая являлась одним из ведущих специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии центра им. академика В. И. Кулакова Минздрава России, где активно была вовлечена в обучение ординаторов, являлась одним из лекторов циклов повышения квалификации врачей по специальности «Неонатология», проводила регулярные тренинги по первичной стабилизации и реанимации новорожденных в родильном зале на базе ряда медицинских учреждений страны. С 2018 года Шакая вела преподавательскую работу на кафедре неонатологии Клинического института здоровья детей им. Н. Ф. Филатова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.