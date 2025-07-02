В Лыткарине завершаются работы по капремонту котла на котельной

В Лыткарине завершаются работы по капитальному ремонту котла № 2 на центральной котельной округа. Работы направлены на восстановление и обновление всех критически важных узлов котла: проводится полная замена трубной части, устанавливаются современные сетевые насосы, внедряется новая система газоснабжения с автоматическим регулированием. Тепловая мощность установки составляет 60 МВт. Работы планируется завершить в июле текущего года, после чего подрядная организация приступит к капитальному ремонту котла № 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 14 июля центральная котельная городского округа Лыткарино закрывается на профилактические ремонтные работы. На территории округа временно прекратится подача горячего водоснабжения, технические работы продлятся в течение двух недель. За это время специалисты городской теплосети проведут обследование инженерных сетей, замену неисправных узлов и элементов, наладку оборудования тепловых пунктов, а также выполнят гидравлические испытания на сетях.

В данный момент по 7 адресам ведутся работы по капитальному ремонту магистральных теплотрасс. Всего в 2025 году в округе отремонтируют 16 участков тепловых сетей, общей протяженностью более 4 километров.

После завершения всех запланированных работ значительно повысится надежность и эффективность центральной котельной округа, упроститься управление технологическими процессами, сократятся расходы на обслуживание и минимизируются аварийные риски в зимний период. Качество подачи тепла и горячего водоснабжения улучшится для порядка 40 тыс. жителей округа.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.