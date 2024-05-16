В Подмосковном госпитале ветеранов войн прошло обучение по введению в гериатрию

В Подмосковном госпитале ветеранов войн прошло обучение по введению в гериатрию. Обучение для медицинского персонала проводил кандидат медицинских наук Александр Розанов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Современная гериатрия ориентирована на продление и повышение качества жизни лиц пожилого и старческого возраста, сохранение и поддержание функциональной способности и максимальной самостоятельности человека.

«Гериатрия — самостоятельная медицинская специальность, для которой характерен междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Гериатрическая помощь оказывается преимущественно людям старше 65 лет», — рассказал заведующий отделением гериатрии кандидат медицинских наук, врач-гериатр Светлана Свинина.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: 8 (499) 670-93-32, номер контакт-центра: 8 (499) 670-92-92 доб. 178. Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, стр. Г/1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.