В подмосковном детском центре им Рошаля извлекли иглу из стопы ребенка

В детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 10-летний мальчик, получивший травму стопы во время игры, суть которой — вырезать иголкой печенье по контуру. Ребенок вскрыл упаковку и достал набор, в котором были металлические иглы и готовое печенье. По неосторожности он наступил на одну из иголок, в результате чего она осталась в ноге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы сделали рентген, который подтвердил наличие инородного тела в стопе. Мы аккуратно достали иголку специальным инструментом «Москит». Процедура длилась не более 3 минут и прошла успешно», — рассказал заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.

Мальчика выписали спустя несколько часов после процедуры. Врачи напоминают, что при выборе игрушек для детей необходимо обращать внимание на их содержимое, а также — о необходимости контроля за ребенком во время самой игры, особенно с наборами, содержащими мелкие и острые предметы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.