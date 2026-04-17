В Подмосковье жителям напомнили правила защиты от клещей

Жителям Подмосковья рассказали о мерах защиты от клещей в период весенних субботников и отдыха на природе. Сезон активности паразитов длится с ранней весны до поздней осени, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Клещи обитают не только в лесах, но и во дворах, городских парках, в траве и на невысоких кустарниках. Они переносят возбудителей опасных инфекций, среди которых болезнь Лайма, клещевой вирусный энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и иксодовые риккетсиозы из группы пятнистых лихорадок.

Во время субботников и прогулок специалисты рекомендуют надевать головной убор или капюшон, рубашку с длинными рукавами и воротником, заправлять ее в брюки, а брюки — в сапоги или носки. Обувь должна полностью закрывать стопу и лодыжку. Браслеты, наклейки и репелленты без регулярного обновления не обеспечивают надежной защиты.

Если клещ все же присосался, не следует обрабатывать его маслом, кремом или другими жидкостями и трогать голыми руками. Для удаления используют ручку-лассо, клещ-отвертку или прочную нить, аккуратно вращая паразита вокруг оси и стараясь не повредить его. После удаления рану необходимо обработать антисептиком, а клеща поместить в банку с отверстиями для воздуха и доставить в лабораторию в течение трех дней. Сдать кровь на энцефалит и боррелиоз рекомендуется через две–четыре недели после укуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.