В Подмосковье женщина смогла стать мамой после четырех потерь беременностей

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) поступила 38-летняя женщина с диагностированным ранее привычным невынашиванием беременности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На протяжении шести лет пациентку преследовали неудачи в желании стать мамой: первая беременность окончилась самопроизвольным выкидышем на раннем сроке, другая осложнилась воспалительными заболеваниями и истмико-цервикальной недостаточностью — укорочением шейки матки, при которой она перестает правильно функционировать. После у пациентки была неразвивающаяся беременность, а последняя закончилась самопроизвольным абортом.

«При привычном невынашивании беременности нет симптомов выкидыша или преждевременных родов: схваткообразных болей внизу живота и кровянистых выделений. Из-за отсутствия ранних симптомов женщины часто поздно обращаются за медицинской помощью, когда оказать ее им уже невозможно. Поэтому любой беременной крайне важно вовремя посещать врача акушера-гинеколога и проходить все необходимые обследования», — сказала научный сотрудник института Мария Игнатьева.

В связи с привычным невынашиванием пациентка была направлена в МОНИИАГ, где ей до беременности была проведена операция по наложению шва на перешеек матки лапароскопическим доступом. Такое вмешательство позволяет предотвратить преждевременные роды и укрепить шейку матки. За 15 лет в институте было проведено уже более 300 подобных операций.

«Спустя некоторое время у женщины наступила беременность. Благодаря выполненной операции, а также соблюдению пациенткой всех рекомендаций, нам удалось пролонгировать ее до положенного срока. В результате на свет появился здоровый мальчик весом почти 3 кг и ростом 50 см. В связи с перенесенной ранее операцией родоразрешение проводилось методом кесарева сечения», — сказала руководитель акушерского обсервационного отделения Екатерина Ефимкова, в котором прошли роды пациентки.

На данный момент женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.