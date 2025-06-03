В Подмосковье ждут доноров с I, II и III отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 3 июня. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Приглашаем доноров с I, II и III отрицательными группами крови. Донорская кровь необходима для пациентов, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этой группой крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения — с 8:00 до 13:00.

ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8) перешли на 6-дневный режим работы (пн-суб). В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.