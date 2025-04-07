В Подмосковье ждут доноров с 4 положительной и 2 отрицательной группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 7 апреля. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

«Приглашаем доноров 4 положительной и 2 отрицательной группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00.

Обращаем внимание, что ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) перешли на 6-дневный режим работы (пн-суб). В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) с апреля донорской станет последняя суббота каждого месяца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.