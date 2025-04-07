В Подмосковье заработало 33 единицы тяжелого медоборудования с начала года

В стационаре обособленного структурного подразделения № 3 Подольской больницы заработал новый цифровой рентгеноаппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Одной из наших приоритетных задач в работе является оснащение наших больниц современной медтехникой. Так, с начала этого года в медучреждениях региона ввели в работу 33 единицы тяжелого оборудования на сумму более 1,1 млрд рублей — это компьютерные томографы, МРТ, рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. Сегодня в обособленном структурном подразделении № 3 Подольской больницы заработал новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 29 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом рентген-аппарате в стационаре обособленного структурного подразделения № 3 Подольской больницы планируется проводить исследования экстренными пациентами с различными патологиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.