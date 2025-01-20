В Подмосковье заработали 23 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов

«В первую очередь, создали централизованное отделение первичной медико-социальной помощи на дому, практически во всех наших крупных поликлиниках и КДЦ. Заработал единый диспетчерский центр приема вызовов на дом», — сказал Забелин.

Также кабинеты неотложной помощи были открыты во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях с графиком работы 7 дней в неделю.

«Стали работать 23 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов, расширена сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью», — добавил Забелин.

Он добавил, что в Подмосковье также расширился перечень выдачи справок без посещения врача с 3 форм до 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.