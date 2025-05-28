В Подмосковье запустят производство вакцины против менингококковой инфекции

Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» в 2026 году на предприятии в подмосковном городском округе Подольск начнет производство вакцины против менингококковой инфекции. Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Московкой области, которое было подписано на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках соглашения компания «Петровакс Фарм» реализует первый в России проект по локализации полного цикла производства вакцины против менингококковой инфекции на действующем предприятии в подмосковном Подольске. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей. Производственные мощности компании позволят выпускать более 3 млн доз вакцины ежегодно. Запуск производства состоится уже в 2026 году и позволит создать 70 новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Плановые мощности уникального для страны производства «Петровакс Фарм» позволят полностью покрыть потребности отечественного рынка в вакцине, а также обеспечат возможности для экспорта продукции, в том числе в страны СНГ.

«Обеспечение инфекционной безопасности страны — одна из важнейших целей здравоохранения. Мы имеем богатый опыт производства сложных биологических продуктов, включая вакцины, что позволяет нам выводить на рынок новые локальные высоко востребованные биотехнологические препараты. Мы надеемся на начало полноценной вакцинации населения России, включая детский контингент, уже в 2026-м году, особенно учитывая рост смертности от менингококковой инфекции в последнее время», — рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.

Производство препарата в России позволит сделать вакцинацию против смертельно опасного заболевания доступнее. Стоимость препарата предполагается как минимум на 20% ниже, чем у уже зарегистрированной четырехвалентной конъюгированной полисахаридной вакцины для профилактики менингококковой инфекции, которая разработана китайской компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.