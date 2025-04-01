В Подмосковье запустят мобильное приложение с цифровыми медсервисами

Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Бирюков сообщил, что летом 2025 года в регионе планируется запуск мобильного приложения с цифровыми медицинскими сервисами.

«Летом мы планируем запустить мобильное приложение, в котором будут собраны все цифровые сервисы здравоохранения, электронные медицинские документы. В нем будет применяться искусственный интеллект и прочие современные решения», — сказал Бирюков.

Он добавил, что все вопросы по внедрению цифровых решений, регулярно обсуждаются со специалистами медицинской сферы. Вся эта работа нацелена на пользу и удобство врачей и пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.