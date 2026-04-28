В Подмосковье запустили сервис для семей с паллиативными детьми

Централизованный цифровой сервис для приема обращений по вопросам паллиативной помощи детям работает в Московской области. Через портал родители могут оперативно получить консультацию и поддержку специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В семьях, где воспитывается ребенок с тяжелым неизлечимым заболеванием, особенно важны постоянный уход и своевременная коррекция терапии. Чтобы упростить решение организационных и медицинских вопросов, в Подмосковье действует единый цифровой сервис приема обращений по паллиативной помощи детям.

Для обращения необходимо зайти на портал «Здоровье. Паллиативная помощь», открыть раздел «Помощь детям» и нажать кнопку «Оставить обращение». Ответ направляется в кратчайшие сроки. При необходимости сотрудники координационного центра паллиативной помощи связываются с семьей для уточнения деталей.

«Мы понимаем, как важно родителям паллиативных детей получать медицинскую помощь своевременно и в полном объеме, не тратя время на обращения в разные инстанции. Теперь все вопросы можно решить в одном месте в кратчайшие сроки», — отметил главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Московской области Андрей Ишутин.

По вопросам организации паллиативной помощи также работает горячая линия координационного центра по телефону: 8(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.