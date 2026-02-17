В Подмосковье закупят 141 аппарат ЭКГ для больниц в 2026 году

В 2026 году для 29 медицинских организаций Московской области приобретут 141 аппарат ЭКГ на сумму более 84 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что новые аппараты ЭКГ поступят в Лотошинскую, Можайскую, Павлово-Посадскую, Шаховскую, Электростальскую и другие больницы. Оборудование позволит специалистам выявлять сердечно-сосудистые нарушения и своевременно начинать лечение.

Пройти электрокардиографию можно по направлению лечащего врача. Записаться на исследование возможно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через чат-боты в Telegram и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.