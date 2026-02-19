В Подмосковье закупят 110 единиц реабилитационной техники

Власти Подмосковья в 2026 году закупят 110 единиц оборудования для медицинской реабилитации на сумму почти 170 млн рублей. Технику направят в 19 больниц региона в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжается обновление медицинского оборудования, в том числе для реабилитации пациентов. В больницы поступят аппараты для восстановления двигательной активности и координации движений, стресс-тест системы для оценки работы сердечно-сосудистой системы при нагрузке, а также тренажеры и беговые дорожки.

«В Подмосковье реабилитационные отделения работают в 42 медицинских организациях, благодаря чему за прошлый год восстановление после перенесенных заболеваний прошли более 140 тыс. человек. Важно продолжать оснащать учреждения современным оборудованием. В этом году мы закупим 110 единиц реабилитационной медтехники на общую сумму почти 170 млн рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование направят в 19 медучреждений, в том числе в Долгопрудненскую, Домодедовскую, Зарайскую, Клинскую, Ступинскую, Можайскую и Луховицкую больницы. Закупка проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.