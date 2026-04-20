В Подмосковье заготовили более 21 тонны донорской крови

С начала года в Московской области заготовили свыше 21 тонны донорской крови и ее компонентов. Регион полностью обеспечивает себя необходимыми запасами благодаря активному донорскому движению, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сдать кровь и ее компоненты в Подмосковье может любой желающий старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Для этого нужно обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске, в отделения переливания крови при медучреждениях или принять участие в выездной донорской акции.

«Переливание крови может потребоваться пациентам с различными заболеваниями, травмами, ожогами, недоношенным детям. Благодаря активному донорскому движению Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. С начала года в регионе заготовили более 21 тонны донорской крови, что на 1,3 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Максим Забелин.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес центра: Москва, улица Металлургов, 37А. Полный список учреждений службы крови Московской области опубликован на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.