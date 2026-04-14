В Подмосковье заболеваемость туберкулезом снизилась на 24,7%

Заболеваемость туберкулезом в Московской области по итогам января — марта 2026 года снизилась на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,7 на 100 тыс. населения. О результатах сообщил главный фтизиатр региона Сергей Смердин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.