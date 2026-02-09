В Подмосковье за январь заготовили 6,3 тонны донорской крови

В январе в Московской области доноры сдали 6,3 тонны крови и ее компонентов, регион полностью обеспечивает свои потребности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области донорскую кровь и ее компоненты принимают в областном центре крови, его филиалах в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, а также в отделениях переливания крови медицинских учреждений и на выездных акциях.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что донорская кровь может понадобиться в любой момент, независимо от выходных и праздников. За январь жители Подмосковья сдали 6,3 тонны крови и ее компонентов, что полностью покрывает потребности региона.

Донором может стать любой человек старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также для детей, рожденных раньше срока.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 без предварительной записи. Адрес центра: Москва, улица Металлургов, 37А. Полный список учреждений службы крови Московской области доступен на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.