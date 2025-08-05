В Подмосковье выявили случаи клещевой инфекции, от которой нет вакцины

В Московской области зафиксированы случаи заражения клещевой инфекцией, против которой не существует профилактической вакцины. По данным областного Роспотребнадзора, лабораторные исследования клещей показали наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека в 1,7% случаев, сообщает «Царьград» .

Гранулоцитарный анаплазмоз, передающийся через слюну иксодовых клещей, способен вызвать тяжелые последствия для здоровья, такие как заражение крови, нарушения в работе дыхательной системы и почек. Профессор Анатолий Альтштейн из Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предупредил о вероятности летального исхода в отдельных случаях.

Возбудителем данной болезни является бактерия Anaplasma. Переносчиками инфекции выступают иксодовые клещи, являющиеся также переносчиками клещевого энцефалита.

Бактерия проникает в организм человека со слюной клеща, как правило, спустя двое суток после укуса. Она поражает нейтрофилы — клетки, играющие ключевую роль в иммунной защите организма.