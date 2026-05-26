В Подмосковье выбрали 31 победителя конкурса медработников

В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Победителями стали 31 медработник, которые получат денежные премии и представят регион на федеральном уровне, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Победителей определила конкурсная комиссия.

«Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства для врачей. И традиционно мы выбираем лучших специалистов, которые потом представят регион на федеральном уровне. В региональном этапе конкурса определен 31 победитель в различных номинациях, все они получат денежную премию: врачи — 190 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 145 тыс. рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году трое подмосковных врачей стали победителями и призерами федерального этапа. Иван Рыбин из Ступинской клинической больницы занял первое место в номинации «Лучший врач общей практики». Анну Андрианову из филиала «Раменский» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера признали лучшим фтизиатром России. Павел Найденов из Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова получил третье место в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.