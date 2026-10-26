В Подмосковье ввели в работу два цифровых рентгеновских аппарата

Два новых цифровых рентгеновских комплекса начали работу 26 октября во взрослой поликлинике Каширской больницы и Одинцовском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые комплексы позволяют получать качественные снимки для диагностики заболеваний и выбора тактики лечения. С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию семь рентгеновских аппаратов, сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во взрослой поликлинике Каширской больницы на улице Южной отечественный цифровой комплекс заменил устаревшее оборудование. Перед установкой кабинет отремонтировали. Аппарат предназначен для исследований органов грудной клетки, костей и суставов. Плановая пропускная способность кабинета — до 30 исследований за смену.

«Новый рентгеновский комплекс позволит проводить необходимые исследования непосредственно в поликлинике, без необходимости обращаться в другие медицинские учреждения. Кроме того, цифровые технологии помогают врачам оперативно получать и анализировать снимки, что особенно важно для своевременной постановки диагноза», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Якушев.

В Одинцовском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера обследования смогут проходить взрослые и дети. Прием организован с разделением потоков пациентов.

Оборудование обновляют по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.