В Подмосковье врачи восстановили плечо юной чирлидерше

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка с привычным вывихом плеча и помогли сохранить спортивную карьеру. После хирургического вмешательства пациентку выписали на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В МОДКТОБ родители привели юную спортсменку, которая два года назад получила травму на тренировке по чирлидингу. После неудачного выполнения акробатического элемента она почувствовала резкую боль в плече, однако не обратилась к врачу. Со временем боль усиливалась, тренировки давались все труднее.

Обследование показало привычный вывих плеча и разрыв суставной губы — хрящевой структуры, обеспечивающей стабильность сустава. Врачи приняли решение о хирургическом лечении и выполнили операцию Банкарта.

«Мы провели операцию Банкарта, которая считается лучшим методом лечения таких травм. В ходе вмешательства проводилась рефиксация — повторное прикрепление — суставной губы к впадине лопатки с помощью специальных фиксаторов, что позволило восстановить анатомию и функциональность плечевого сустава. Теперь плечо снова стабильно», — прокомментировал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Подростка выписали домой, ей предстоит курс реабилитации, после которого функция плечевого сустава должна полностью восстановиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.