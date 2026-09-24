В Подмосковье врачи удалили у 25-летней пациентки опухоль размером более 60 см

Врачи Московского областного онкологического клинического центра удалили у 25-летней пациентки опухоль яичника размером более 60 см. После операции ей назначили химиотерапию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в центр по направлению врача по месту жительства. Опухоль занимала почти всю брюшную полость, смещала органы грудной клетки и затрудняла дыхание. Женщина долго не обращалась за медицинской помощью. У нее также выявили тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии, тромбозы нижней полой вены и крупных вен. Из-за угрозы жизни врачи приняли решение об операции.

Хирурги отделения онкогинекологии № 5 открытым доступом удалили опухоль и большой сальник, а также провели биопсию брюшины. Вмешательство осложняли размеры образования и его врастание в окружающие ткани. Во время операции состояние пациентки оставалось стабильным, серьезных осложнений удалось избежать. Гистологическое исследование подтвердило злокачественный характер опухоли. Диагноз пациентки — рак яичников стадии IIIc (pT3cN0M0). Эффективность назначенной химиотерапии оценят после 3–6 курсов и затем определят дальнейшее лечение.

«Операция была сложной, но врачи все сделали вовремя. Чувствовала себя в надежных руках», — поделилась пациентка, которая провела в центре две недели.

Заведующий отделением онкогинекологии № 5, врач-онколог Алексей Дзасохов рассказал, что работает в нем с 1998 года и руководит им с 2010 года. По его словам, отделению почти 60 лет, ежегодно в нем проводят более 700 крупных операций, а доля осложнений составляет менее 1%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.