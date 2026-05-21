В Подмосковье врачи центра Рошаля спасли зрение подростку

Подросток с проникающим ранением глаза поступил в детский центр имени Рошаля в Подмосковье после того, как проволока отскочила ему в глаз. Врачи провели срочную высокотехнологичную операцию и частично восстановили зрение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля госпитализировали подростка с проникающим ранением правого глаза. Травму он получил, когда разбирал гофрированную трубу — проволока отскочила и попала в глаз.

Врачи диагностировали набухающую катаракту. Из-за нее мальчик полностью потерял зрение на правый глаз, потребовалось срочное оперативное вмешательство.

«Мы провели пациенту высокотехнологичную операцию: имплантировали внутрь глаза искусственный хрусталик вместо утраченного, затем восстановили правильную форму переднего отдела глаза, чтобы нормализовать отток внутриглазной жидкости, и лазером удалили мутную пленку, которая препятствовала прохождению света к сетчатке. Операция прошла успешно, без осложнений», — рассказал главный внештатный детский офтальмолог Подмосковья Леонид Кононов.

Уже на следующий день зрение правого глаза восстановилось на 60%. Врачи прогнозируют полное возвращение зрительных функций. Сейчас подросток проходит восстановление в офтальмологическом отделении центра под наблюдением специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.