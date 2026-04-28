В Подмосковье врачи Центра Рошаля спасли девочку с бартонеллезом

В Детском центре имени Л. М. Рошаля в Подмосковье врачи вылечили девочку с тяжелой формой бартонеллеза, вызвавшей множественные поражения печени и селезенки. Ребенка госпитализировали с высокой температурой и симптомами кишечной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила пациентку в тяжелом состоянии с температурой около 40 градусов и выраженной слабостью. Обследование показало диссеминированный бартонеллез — редкую бактериальную инфекцию, которая чаще всего передается через царапины кошек и может поражать внутренние органы.

Как выяснилось, в январе семья приютила котенка, который не был привит и не проходил обследований. Контакт с животным привел к развитию заболевания. При такой форме инфекции бактерии распространяются с током крови по всему организму.

«В ходе обследования мы увидели шокирующую картину: во всех сегментах печени и селезенки у ребенка были найдены множественные образования, до 20 штук. В условиях нашего центра мы выполнили биопсию печени и подтвердили этот редкий, „забытый“ диагноз. Уже через несколько дней после начала внутривенной терапии несколькими антибиотиками лихорадка полностью купировалась, а воспалительные маркеры крови пришли в норму», — рассказала заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.

Сейчас девочку выписали под амбулаторное наблюдение. Котенок, по словам врачей, здоров и опасности для семьи не представляет — у животных инфекция часто протекает бессимптомно.

