В Подмосковье врачи спасли подростка из Белгорода после атаки беспилотника

Врачи Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля в Подмосковье спасли подростка из Белгорода с осколком беспилотника в сердце. После 27 дней лечения мальчика выписали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подросток получил тяжелую минно-взрывную травму при атаке беспилотника. Помимо проникающего ранения сердца, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого бедра, термические ожоги конъюнктивы, роговицы и век, а также множественные ранения рук и ног. Первую помощь мальчику оказали по месту жительства, затем бригада медицины катастроф доставила его из Белгорода в центр Рошаля.

«В первую очередь хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения», — рассказала директор центра Татьяна Шаповаленко.

Затем травматологи обработали раны и удалили другие инородные тела. После интенсивной терапии в реанимации подростку поэтапно устранили дефекты мягких тканей левого плеча и грудной клетки. По словам Шаповаленко, операции прошли без осложнений.

Лечение в центре продолжалось 27 дней. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его выписали под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.