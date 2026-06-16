В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки

В Московский областной центр охраны материнства и детства экстренно доставили девочку с тяжелым отравлением после укуса гадюки. Ребенку ввели противозмеиную сыворотку и провели интенсивную терапию, сейчас она выписана домой в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочка поступила в центр в крайне тяжелом состоянии: со спутанным сознанием, выраженным отеком кисти по типу «перчатки» и сильной болезненностью. Пациентку немедленно направили в реанимацию, где ввели противозмеиную сыворотку, провели антигистаминную и дезинтоксикационную терапию, восстановили водно-электролитный баланс. На фоне лечения состояние стабилизировалось, болевой синдром снизился, сознание прояснилось. На четвертые сутки ребенка перевели в хирургическое отделение.

«Симптоматика, наблюдавшаяся при поступлении, — классический признак тяжелого отравления, требующий немедленной реанимационной поддержки. Что и было выполнено в стационаре. Важно помнить правила первой помощи при укусах змей: категорически запрещено накладывать жгут, прижигать место укуса, разрезать рану или пытаться отсасывать яд. Единственно правильная тактика — обеспечить полную неподвижность конечности, дать антигистаминный препарат при наличии и как можно быстрее доставить пострадавшего в лечебное учреждение», — пояснил заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов.

Врачи подчеркнули, что решающим фактором стало время: от момента укуса до введения сыворотки прошло менее двух часов. По их словам, промедление даже на 30–60 минут значительно повышает риск тяжелых осложнений. Сейчас прогноз благоприятный, функции левой руки восстановятся полностью. Девочка чувствует себя хорошо и выписана домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.